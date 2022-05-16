МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании. Собянин удвоил субсидии на покупку машин для такси и каршеринга

"Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам", — говорится в сообщении.

В марте головной офис компании принял решение о реорганизации российского подразделения. В свою очередь в пресс-служба Gett в России тогда уточнили, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме.

Gett — онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.