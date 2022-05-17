ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — ПРАЙМ. Подержанные автомобили возрастом до трех лет исчезают из продажи в России; вероятно, средний срок владения авто в стране увеличится, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Renault Duster будут выпускать под брендом Lada

"Аналитики изучили, что происходит на рынке подержанных машин возрастом до трех лет на фоне сокращения продаж новых автомобилей на рекордные 78,5%. Подержанные "трехлетки", которые часто рассматриваются покупателями в качестве доступной альтернативы новым, исчезают с рынка", — сказала Погребец.

По ее словам, в апреле 2022 года количество выставленных на продажу свежих "трехлеток" сократилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а за первые две недели мая — еще на 15%. При этом спрос на них не падает, а цены выросли в диапазоне от 47% до 60% в сравнении с прошлым годом.

"Автолюбители не заинтересованы продавать свои свежие автомобили в условиях дефицита и высоких цен на новые авто. Предложение на "трехлетки" сократилось еще во время ажиотажного спроса в марте и сейчас продолжает снижаться. Раньше автовладельцы могли себе позволить поменять автомобиль, потому что он надоел и захотелось новую модель. Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой реальности средний срок владения авто значительно увеличится, и без особой необходимости автолюбители не будут менять машины", — привела Погребец комментарий аналитика "Дрома" Алексея Гришина.

По данным экспертов, самым популярным автомобилем среди "трехлеток" стала Lada Granta. В апреле она подорожала к апрелю прошлого года в среднем на 50% — до 715 тысяч рублей. Второе место занял Hyundai Solaris, цена которого выросла на 53% — в среднем до 1,4 миллиона рублей. На третьем месте Lada Vesta с ростом цены на 46% — до 995 тысяч рублей. Далее идут Kio Rio и Toyota Camry, которые в апреле подорожали в среднем на 50% — до 1,4 миллиона рублей и 3,2 миллиона рублей соответственно.