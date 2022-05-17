МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам апреля сократилось на 80,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 20,8 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты: подержанные автомобили возрастом до трех лет исчезают с рынка

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года в России было выдано 20,8 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) или на 21,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2022 года – 17,1 тысячи единиц). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в апреле 2022 года, напротив, "упало" на 80,7% (в рекордном апреле 2021 года – 107,6 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество таких кредитов в региональном разрезе в апреле было выдано в Москве (1,55 тысячи), Московской области (1,36 тысячи), Санкт-Петербурге (1,07 тысячи), а также в Татарстане (0,95 тысячи) и Башкирии (0,88 тысячи).

По сравнению с мартом в апреле рост выдачи автомобильных кредитов был отмечен в большинстве субъектов РФ. При этом самое серьезное увеличение среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования было зафиксировано в Челябинской (+52,7%), Волгоградской (+40,2%), Московской (+39,9%) и Тульской (+38,2%) областях, а также в Татарстане (+38%).

"В целом, текущая ситуация с выдачей автокредитов напоминает "карантинные" апрель-май 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций и роста рыночных ставок. При этом достаточно значительный рост выдачи автокредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом "низкой базы". Напомним, что по сравнению с "досанкционным" февралем в марте выдача сократилась сразу на 77,4%", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также восстановлению сегмента автомобильных кредитов способствует активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей, продолжил он. С другой стороны, кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться. Общее количество заявок в апреле снизилось на 5,3% по сравнению с мартом и на 39,6% по сравнению с февралем. А помимо роста ставок по кредитам на сокращение числа выдачи также продолжает оказывать влияние дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним.