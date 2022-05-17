МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Одни из основных условий сделки с Renault по "АвтоВАЗу": помощь со стороны французской компании в поставках своих комплектующих и возможность производить автомобили на действующей платформе, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на брифинге. Россия унифицирует базовые радиоэлектронные компоненты для автопрома

В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.

"Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", — сказал Мантуров.

"Это было компромиссное решение с коллегами из компании Renault. С учетом того, что они не могут на сегодняшний день полностью обеспечивать поставку компонентов, комплектующих для обеспечения загрузки и автовазовских площадок и "Автофрамоса", — прокомментировал министр сделку с Renault.