МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия намерена унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты для автомобильной промышленности, соответствующее решение принято в марте совместно с представителями отрасли, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров раскрыл основные условия сделки с Renault по "АвтоВАЗу"

"Самое главное, наверное, что стоит отметить, — это мы в марте месяце, собрав основных автопроизводителей и наших производителей радиоэлектроники, пришли к общему решению по унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов", — заявил он на брифинге во вторник.

Мантуров также заявил, что Минпромторг РФ рассчитывает, что поставки ряда новых наименований импортозамещенной электронной продукции российским производителям начнутся до конца года.

"Мы исходим из того, что до конца этого года первые, уже новые импортозамещенные направления будут реализованы и начнут поставляться нашим потребителям, помимо, конечно же, той продукции, которая традиционно производилась и продолжает производиться нашими компаниями. В частности, только в автопроме радиоэлектронные компоненты производят порядка 15 компаний, которые поставляли их традиционно и "АвтоВАЗу", и ГАЗу, и УАЗу, и даже иностранным брендам, которые локализовывают свою продукцию", — сказал министр, отвечая на вопрос о локализации электронной продукции.