МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не национализация, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, когда в России заработает параллельный импорт

"Да, это действительно так", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Renault согласно условиям сделки не может выкупить московский завод.

Министр также подтвердил, что французский концерн передал завод Москве за символическую плату, уточнив, что это была именно сделка, а не национализация. "Нет. Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault", — ответил он на соответствующий вопрос.

В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.

NISSAN

Минпромторг обсудит с Nissan работу компании в РФ в связи с заявлением о длительной приостановке производства, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"По каждому автопроизводителю будем принимать отдельное решение. Мы просто много времени уделили завершению сделки с Renault, плотно занимались ей несколько недель. Продолжим планомерную работу. Имеются в виду те компании, которые принимают решения на более длительный срок остановки предприятия. Например, тот же самый Nissan — до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми", — сказал министр.

На прошлой неделе гендиректор Nissan Утида Макото заявил, что приостановленные компанией бизнес-операции в России могут не возобновиться до марта 2023 года.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность — 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.

Также Мантуров рассказал, что Минпромторг РФ обсуждает с несколькими китайскими автоконцернами возможность участия в российский автомобильных предприятиях.