МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в апреле в годовом выражении снизились на 20,6% и составили 684,506 тысячи машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Число выданных в России автокредитов в апреле упало более чем на 80%

В том числе в Италии показатель продаж апреля упал на 33%, во Франции — на 22,6%, в Германии — на 21,5%, в Испании — на 12,1%.

За период с января по апрель продажи в ЕС снизились на 14,4% в годовом выражении. Самое сильное падение было отмечено в Италии — на 26,5%, во Франции показатель упал на 18,6%. В Германии продажи снизились на 9%, а в Испании на 11,8%. В модельном разрезе продажи упали в годовом выражении со следующей динамикой:

Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 32,1%,

Volkswagen Group — на 27,1%,

группы Renault — на 18,2%.

АСЕА отмечает, что данные стали самыми слабыми с точки зрения объема продаж за всю историю подсчета, за исключением показателя в пандемию коронавируса в 2020 году.

Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в апреле упали в годовом выражении в 1,6 раза — в регионе было зарегистрировано 63 автомобиля, сообщили в ассоциации. С января по апрель продажи Lada в ЕС выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 520 машин.