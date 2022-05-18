МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" продлил приостановку производства автомобилей на всю следующую неделю из-за проблем с комплектующими, сообщает профсоюз компании. Мантуров раскрыл основные условия сделки с Renault по "АвтоВАЗу"

"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" "О простое с 23 по 27 мая 2022 года", — говорится в сообщении на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", — уточнили в профсоюзе.

Ранее в организации также сообщали о приостановке производства на текущую неделю.

В целом из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля. Кабмин России упростил требования к сертификации автомобилей в стране

В апреле в "АвтоВАЗе" сообщали, что ведут активный поиск альтернативных поставщиков ключевых импортных компонентов.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.