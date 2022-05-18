ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — ПРАЙМ. Эксперты прогнозируют возможный рост числа угонов автомобилей в России в ближайшее время, связанный с сокращением поставок запчастей и дефицитом иномарок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. "АвтоВАЗ" продлил простой из-за дефицита комплектующих

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

"Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян. У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти", — привела Погребец комментарий аналитика "Дрома" Сергея Лагурева.

По результатам проведённого компанией с 4 по16 мая исследования, в котором участвовали более 9 тысяч пользователей портала из разных регионов РФ, почти 60% автолюбителей сообщили, что не переживают по поводу возможной кражи своего авто. Только 40% отметили, что боятся угона автомобиля. По данным Погребец, респонденты опасаются увеличения автоугонов из-за роста цен на машины и запчасти, хотя большинство принимает меры для сохранения авто: установку охранного комплекса, иммобилайзера, независимых систем слежения и механических блокираторов. Также автомобилисты считают, что безопасность может обеспечить хранение автомобиля на платной парковке или в гараже.

Ранее страховщики сообщали РИА Новости, что запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту угонов с целью разбора машин на запчасти, на этом фоне средняя стоимость каско подорожает.