МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Мазда Соллерс" с 19 мая продлевает корпоративный оплачиваемый отпуск для сотрудников в связи с дефицитом автокомпонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель "Соллерс авто". "АвтоВАЗ" продлил простой из-за дефицита комплектующих

В конце апреля в "Автостате" сообщали, что "Мазда Соллерс" уйдет в корпоративный отпуск в период с 4 по 6 и с 11 по 18 мая. Отмечалось, что в это время на предприятии будет проведено плановое техническое обслуживание оборудования.

"Мазда Соллерс" сообщает о продлении корпоративного, полностью оплачиваемого, отпуска для сотрудников с 19 мая", — сообщили в компании.

"Как и другие автопроизводители, "Мазда Соллерс" в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек – поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок", — пояснили в "Соллерс авто".

Автозавод "Мазда Соллерс" открыт во Владивостоке в 2012 году. Это совместное предприятие отечественного "Соллерс авто" и японской Mazda Motor Corporation. На предприятии организована сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6.