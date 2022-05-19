МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Австралийское подразделение автомобильного концерна Mercedes-Benz отзывает более 17 тысяч машин из-за проблем с тормозной системой, говорится в сообщении компании. Кражи, рост цен и дефицит автозапчастей повысили число обращений по каско

Согласно заявлению, опубликованному правительством Австралии, отзыв коснулся 17 687 автомобилей.

Отзыв касается проблем с усилителем тормозов, установленным на некоторых автомобилях Mercedes-Benz ML-Class, GL-Class (платформа 164) и R-Class (платформа 251) модельных годов с 2005 по 2013 (и до 2016 для автомобилей R-Class, импортированных частным образом).

Mercedes-Benz — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящий в состав немецкого автоконцерна Daimler AG. Бренд входит в первую десятку самых дорогих брендов мира компании Interbrand.