МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Камаз" и китайский автопроизводитель JAC ведут переговоры о возобновлении производства автомобилей советской марки "Москвич", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Кражи, рост цен и дефицит автозапчастей повысили число обращений по каско

"Производство автомобилей марки "Москвич" может возобновиться на китайской платформе в партнерстве с производителем грузовиков "Камаз", модель будет собираться на бывшем московском заводе Renault", — пишет агентство.

По словам источников, "Камаз" ведет переговоры со своим партнером, китайским автопроизводителем JAC, об использовании его дизайнерской, инженерной и производственной платформы для выпуска бренда. "Камаз" и "Москвич" отказались от предоставления комментариев.

В понедельник, 16 мая, состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).