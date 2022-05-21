МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты по отношению к доллару и евро укрепляется, однако европейские и американские машины в России не дешевеют. О том, почему так происходит и что именно влияет на цены на автомобили рассказал в беседе с радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Bloomberg: экономика Китая отстает от США впервые с 1976 года

Рубль заметно укрепил свои позиции, но новые автомобили американских и европейских брендов, подорожавшие ранее из-за снижения курса рубля, дешевле не стали.

"Ничего не меняется в плане ценовой политики автомобильных компаний. Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты", — рассказал собеседник радиостанции.

Соотношение валют друг к другу почти перестало влиять на уровень цен на российском рынке машин, считает эксперт.

Главную роль сейчас играет возможность провода того или иного товара в Россию.

"Цены на все, что связано с автомобилями, привязаны к возможности привезти тот или иной товар в Россию из-за рубежа. С этим проблема, поэтому у нас на авторынке дефицит практически всего. Это влияет на цены", — считает Кадаков.