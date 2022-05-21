САМАРА, 21 мая — ПРАЙМ. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ", сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Эксперт рассказал, почему укрепление рубля не снижает стоимость авто

Ранее источник РИА Новости в транспортной сфере сообщал, что Соколов уходит с должности вице-губернатора Петербурга и может быть назначен главой "АвтоВАЗа".

"Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов — человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ", и я приветствую это решение", — сказал Азаров.

Глава региона добавил, что много лет знаком с Соколовым, который не раз был в Самарской области.

"Мы общались на протяжении всех этих лет в различных должностях и статусах, и всегда сохраняли добрые и человеческие отношения. Наше рабочее взаимодействие было конструктивным. Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень… Уверен, что, объединив усилия с Максимом Юрьевичем, управленческой командой "АвтоВАЗа" и, самое главное, с трудовым коллективом предприятия, мы сможем преодолеть все сложности и добиться наилучших результатов уже в ближайшем будущем", — заявил Азаров.