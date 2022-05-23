МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. На вторичном рынке наибольшим спросом традиционно пользуются "свежие" автомобили в возрасте 2-3 лет. Еще покупателям важно, чтобы у автомобиля был небольшой пробег и один владелец. Но важно помнить, что по прошествии трех лет у большинства моделей истекает официальная гарантия, рассказал "Прайм" директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков. Автоэксперт дал советы, как подольше сохранить машину на ходу

"Основная проблема для покупателя может возникнуть в том случае, если предыдущий владелец решил продать машину из-за каких-либо технических неисправностей, при этом стараясь их скрыть во время сделки. В дальнейшем, в случае поломки новому владельцу уже не смогут провести ремонт по гарантии, что может ощутимо отразиться на его бюджете, если неисправность окажется серьезной и ремонт потребует значительных затрат", — объяснил автоэксперт.

В остальном основные рекомендации при приобретении трехлетних моделей схожи с общими советами при покупке автомобиля с пробегом в целом, добавил автоэксперт.

Например, чтобы обезопасить себя от покупки ТС со скрученным пробегом, кроме изучения данных из внутренних программ официальных дилеров и показаний бортового компьютера автомобиля, необходимо также крайне внимательно осмотреть салон машины на наличие потертостей материала сидений, руля, коврового покрытия и так далее, подытожил Баскаков.

По его словам, авто с пробегом лучше приобретать у официального дилера. В среднем покупка совершается раз в 2-3 года, и в связи с этим покупателю вряд ли известны все подробности, связанные с документами и техническим состоянием автомобиля. Следует помнить, что при покупке "с рук" всегда есть риск купить кота в мешке — не получить четкое представление об истории владения, данных по залогам, кредитам и другим ограничениям, а впоследствии столкнуться с различными проблемами.