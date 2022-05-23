МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Автомобильный гигант BMW ищет возможности для новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергетику. Это необходимо для снижения зависимости компании от природного газа, поставляемого в том числе из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на главу производства автопроизводителя.

Собеседник отметил, что эмбарго на российский газ приведет отрасль в тупик.

BMW, в 2021 году полагавшийся на природный газ и использующий этот ресурс для покрытия 54% своих потребностей, ищет, где он может установить солнечные батареи на свои заводы. Также идет работа с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).

"Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ", — отметил глава компании Милан Неделькович.

"На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии", — ответил он на вопрос о том, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России.

Не только BMW, но и весь сектор остановится, подчеркнул он.