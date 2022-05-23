МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков автокомпонентов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новым гендиректором "АвтоВАЗа" стал экс-министр транспорта

"В ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа. Новые продукты должны будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков компонентов — это принципиальное решение", — сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба министерства.

На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров.

Новым гендиректором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров компании.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.