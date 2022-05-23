МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Генеральным директором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании. Мантуров раскрыл особенности разработки новых продуктов "АвтоВАЗом"

"Совет директоров АО "АвтоВАЗ", крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП "НАМИ") и госкорпорация "Ростех", принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента АО "АвтоВАЗ". Решение вступило в силу 23 мая 2022 года", — отмечается в сообщении. На новом посту Соколов сменил Николя Мора, который занимал эту должность с июня прошлого года.

"В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском федеральном округе. Бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями", — заявил Соколов.

На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, Соколов может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ".

Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде. В 1991 году окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 2004 году перешел на работу в администрацию Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов.

В конце 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В мае 2012 года — министром транспорта России, где проработал до 2018 года. В 2018-2019 годах занимал высшие должности в ПАО "Группа ЛСР". В конце 2019 года занял должность вице-губернатора Петербурга.