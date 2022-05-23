МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Генеральным директором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на IV Всероссийском форуме легкой промышленности. 29 ноября 2017

Мантуров раскрыл особенности разработки новых продуктов "АвтоВАЗом"

"Совет директоров АО "АвтоВАЗ", крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП "НАМИ") и госкорпорация "Ростех", принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента АО "АвтоВАЗ". Решение вступило в силу 23 мая 2022 года", — отмечается в сообщении. На новом посту Соколов сменил Николя Мора, который занимал эту должность с июня прошлого года.

"В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском федеральном округе. Бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями", — заявил Соколов.

На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, Соколов может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ".

Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде. В 1991 году окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 2004 году перешел на работу в администрацию Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов.

В конце 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В мае 2012 года — министром транспорта России, где проработал до 2018 года. В 2018-2019 годах занимал высшие должности в ПАО "Группа ЛСР". В конце 2019 года занял должность вице-губернатора Петербурга.