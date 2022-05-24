ТОКИО, 24 мая — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае после вспышки COVID-19.

"В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне", — отмечается в сообщении японского автоконцерна.

В частности, с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах в Японии. Кроме этого, четыре линии на трех заводах будут также остановлены в период с 1 по 3 июня.

Всего у автоконцерна в Японии 14 заводов с 28 линиями.