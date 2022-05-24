САМАРА, 24 мая — ПРАЙМ. Производство на "АвтоВАЗе" будет запущено в начале июня, затем постепенно будет восстановлено в полном объеме, сообщил во вторник журналистам президент компании Максим Соколов. Новым гендиректором "АвтоВАЗа" стал экс-министр транспорта

"Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме", — сказал Соколов.Он добавил, что одна из основных задач сегодня — это сохранить коллектив предприятия.

"И я вместе с командой ставлю еще более амбициозные цели. Все-таки мы были, остаемся и останемся флагманом нашего российского автопрома, сделаем все возможное для этого. Конечно, это в том числе и наращивание импортозамещения, может быть, новых поставщиков и логистических цепочек, в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только", — сообщил Соколов.

Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля.

На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Совет директоров "АвтоВАЗа" принял единогласное решение об утверждении в должности президента компании с 23 мая 2022 года экс-министра транспорта Максима Соколова, до последнего времени занимавшего пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.