МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Средний размер кредитов на новые автомобили и на автомобили с пробегом снизился в России на 8% в апреле по сравнению с мартом и составил 1,17 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Глава "АвтоВАЗа" объявил о запуске производства

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,17 миллиона рублей. Это на 8% меньше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в марте 2022 года — 1,28 миллиона рублей)", — подсчитали аналитики.

Наиболее серьезная отрицательная динамика средней величины кредита по сравнению с предыдущим месяцем среди крупнейших 30 субъектов РФ по объемам выдачи кредитов этого типа была зафиксирована в Новосибирской (-13,8%), Ленинградской (-13,8%), Саратовской (-13,2) областях и Татарстане (-12,8%). При этом средний размер автомобильного кредита, напротив, вырос в Башкирии (+6,1%), Пермском крае (+1,1%) и Тюменской области (+0,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 8,5% и 12,3% соответственно.

Самый большой средний размер выданных автомобильных кредитов был отмечен в Москве (1,69 миллиона рублей), Московской области (1,46 миллиона), Санкт-Петербурге (1,44 миллиона), а также в Краснодарском (1,25 миллиона) и Ставропольском (1,23 миллиона рублей) краях.

После почти года непрерывного роста средний размер кредитов на автомобили снижается второй месяц подряд, уточняется в исследовании. Это, а также снижение числа выдач во многом было обусловлено ростом банковских ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Поэтому доля кредитов на покупку подержанных автомобилей постоянно растет, а доля автокредитов на новые машины, напротив, сокращается", — заключил он.