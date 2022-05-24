МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о повышении государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Глава "АвтоВАЗа" объявил о запуске производства

Он предусматривает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.

Кроме того, устанавливается госпошлина в размере 1500 рублей за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, а за продление срока его действия – 1000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.

Принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Подразделения МВД России ежегодно выдают (продлевают) 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.