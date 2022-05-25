МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Volkswagen в ближайшее время не планирует возобновлять производство в РФ, производственные площадки компании находятся в простое, сроки возобновления выпуска машин невозможно спрогнозировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Глава "АвтоВАЗа" объявил о запуске производства

"Volkswagen Group Rus приостановила производство в России до дальнейшего уведомления. Компания внимательно следит за развитием событий. Принимая во внимание высокий уровень неопределенности общей ситуации, на данный момент мы не можем спрогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России. В связи с высокой сложностью процесса планирования производства и непредсказуемостью общей ситуации мы также не можем спланировать объемы производства на 2022 год", — сообщили в компании.

"Сотрудники Volkswagen Group Rus остаются в режиме простоя, компания продолжает выплачивать заработную плату в соответствии с законодательством РФ", — уточнили в пресс-службе автопроизводителя.

Автомобили автоконцерна собираются на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq). По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 14%, до 86,1 тысячи штук.