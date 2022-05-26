МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев надеется, что завод Mercedes в ближайшей перспективе возобновит производство. В Подмосковье готовы к "российскому перезапуску" McDonald's

Завод Mercedes-Benz находится на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск. Его строительство началось в июне 2017 года и завершилось в марте 2019-го.

"Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях – это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тысячи человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим", — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Кроме того, губернатор рассказал, что в Подмосковье сейчас реализуются 117 проектов по импортозамещению. "Какие-то из них в высокой стадии реализации, то есть практически идет строительство заводов и предприятий, закупка станков, технологического оборудования", — отметил он.

Также сейчас реализуется проект по производству отечественных памперсов — выделен займ на 275 миллионов рублей. Старт назначен на третий квартал 2022 года.

"Есть проекты по фарме, направленные на лечение онкозаболеваний, в Дубне. Это индийская компания в свободной экономической зоне. Соответственно, также миллиард рублей инвестиций получают у нас поддержку и вперёд. Старт производства в 2023 году", — добавил губернатор.