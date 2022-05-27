КАЗАНЬ, 27 мая — ПРАЙМ. "Камаз" с четверга перевел часть сотрудников на трехдневную рабочую неделю, сообщает корпоративная газета "Вести Камаза". В Центробанке призвали дать больше свободы бизнесу

"По сокращенному графику станут трудиться часть руководителей, специалистов и служащих (РСиС), задействованных на временных работах. Временная занятость на предприятии организована для сотрудников, чья нагрузка сократилась под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов", — говорится в сообщении.

По информации директора департамента трудовых отношений компании "Камаз" Сергея Романюка, временными работами охвачены 5,5 тысячи сотрудников компании. Данная мера, как отмечается, позволит предприятию удержать уровень доходов работников и сохранить трудовой коллектив.

Рабочие основного производства и вспомогательных служб будут работать по прежнему графику.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).