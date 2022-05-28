МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость поездки на такси в Москве в первом квартале снизилась до 433 рублей. Это на 4% меньше, чем в первом квартале прошлого года, и на 7% меньше по сравнению со всем 2021 годом, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского департаменте транспорта. Автоэксперт предупредил, какие шумы в машине "кричат" о неисправности

Эксперты проанализировали цены на поездки на такси у различных агрегаторов Москвы и Подмосковья.

По сравнению с четвертым кварталом 2021 года стоимость проезда в отчетном периоде снизилась почти на 16% — в конце года средняя цена за поездку в такси составляла 512 рублей. Аналитики объясняют такое подорожание плохой погодой и предновогодним ажиотажем.

В ведомстве напомнили, что парк такси Московского региона насчитывает 152 тысячи автомобилей и в среднем в сутки перевозит 1,6 миллиона человек. В этом году столичное правительство дополнительно выделило 450 миллионов рублей на реализацию программы поддержки таксомоторных компаний и операторов каршеринга.