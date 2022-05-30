МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Онлайн-розница запустила продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта по параллельному импорту. Детали и блоки ввозят в Россию без согласия правообладателей из стран Азии, СНГ и Европы, рассказали "Известиям" в компании Wildberries. Российский бизнес начал первые закупки по параллельному импорту

В компании уточнили, что речь идет о двигателях, топливных системах, электрооборудовании, трансмиссиях и прочем.

При этом заказать детали, как отметили Wildberries, сегодня можно не только по России, но также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Также было отмечено, что "с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на 1 миллион наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 миллиона, в планах компании расширить его еще в два раза в этом году".