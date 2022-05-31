МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в мае выросла на 13% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 74,806 тысячи рублей, говорится в сообщении РСА со ссылкой на предварительные данные.

"Российский союз автостраховщиков (РСА) отмечает существенный рост величины средней выплаты год к году: по предварительным данным, средняя выплата в мае 2022 года выросла по сравнению с маем 2021 года на 13%, или 8,5 тысячи рублей, — с 66 328 рублей, до 74 806 рублей", — говорится в сообщении.

При этом нужно учесть, что выплаты осуществляются по справочникам средней стоимости, введенным в действие 19 марта 2022 года, в которых фактически не отражен резкий рост стоимости запчастей и проблемы с их логистикой, указывается там же.

"Такой резкий рост величины средней выплаты, произошедший к настоящему времени, неизбежно давит на тариф по ОСАГО. Оперативная статистика по величине средней премии показывает колебание в размере нескольких процентов, так, в мае средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц выросла по сравнению с январем на 400 рублей, или 7%", — отмечает РСА.

Актуальные цены на запасные части, сформированные в условиях международных санкций, отражены в новых справочниках, которые в данный момент проходят процедуру общественного обсуждения и будут введены в действие с 19 июня. Ожидается, что после этого рост средней выплаты заметно усилится, также сообщают в РСА.

"Средняя стоимость ОСАГО оставалась стабильной в течение трех лет. При этом для безаварийных автовладельцев, доля которых составляет около 80%, стоимость ОСАГО снижалась, в том числе благодаря снижению для них коэффициентов системы бонус-малус: так, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4 п.п. и составляет 54% вместо 50%", — напоминают в РСА.