МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в апреле в годовом выражении упало на 85,4%, до 19,9 тысячи, грузовых — на 30,4%, до 12,3 тысяч машин, следует из сообщения Росстата. Добыча нефти в России в апреле упала на 11,5%

При этом в январе-апреле было выпущено 264 тысячи легковых автомобилей, что на 47,4% меньше результатов того же периода прошлого года. А по отношению к марту падение в апреле составило 51,3%.

Что касается грузовиков, то за четыре первых месяца года их производство сократилось на 47,4% в годовом выражении, составив 52,5 тысячи машин. Апрельские показатели по сравнению с мартом упали на 13,2%.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн за январь-апрель уменьшился на 23,8% — до 3,6 тысячи. В апреле было произведено 598 таких автобусов (падение на 65,2% в годовом выражении и на 46,9% к марту).

Производство автобусов массой более пяти тонн за январь-апрель выросло при этом на 1,5% — до 3,8 тысячи. В апреле было выпущена 1 тысяча таких автобусов — на 15,8% меньше в годовом выражении, но на 9% больше к марту.

"Двигателей внутреннего сгорания произведено 13,2 тыс. шт., что ниже показателей апреля 2021 года и марта 2022 года на 59,5% и на 37,2% соответственно. За январь-апрель 2022 года выпущено 113 тыс. ДВС, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — уточнили в Росстате.