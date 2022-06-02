МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. В ближайшие два месяца российский бизнес ждёт рост числа претензий и исков от потребителей из-за того, что автодилеры и другие предприятия не могут починить неисправный товар по гарантии. По закону положено сделать это в течение срока до 45 дней. Министерство экономики предложило увеличить это срок вдвое. Защитники прав потребителей недовольны таким вариантом. Об этом сообщают "Известия". В России второй месяц подряд дешевеют подержанные авто

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов рассказал, что сначала иностранные автоконцерны фактически ввели против России санкции и прекратили поставки запчастей, а теперь требуют урезать права граждан, чтобы они лишались всех гарантий в случае задержки ремонта".

Также поступило предложение ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение обязательств. Между тем, закон обязывает продавца предоставить клиенту аналогичный товар на всё время гарантийного ремонта. Однако это правило не распространяется, например, на автомобили, мотоциклы, часть электроники, газовые и электрические плиты, мебель. Владельцев этих категорий дополнительные 45 дней ремонта затронут сильно, и они либо потребуют их замены, либо возвращения стоимости, говорят эксперты. Поэтому в Союзе потребителей РФ сочли рациональным увеличить срок наладки только для той продукции, которую можно заменить.