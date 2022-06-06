МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар и т.д, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин. "Автоваз" возобновит выпуск Lada Granta в июне

Первая ситуация, когда от машины лучше избавиться — серьезное ДТП, когда нарушилась геометрия кузова. "Такие автомобили страховщики еще называют "тотал" — то есть, без возможности восстановления. Если удар приходится в переднюю часть, соответственно, страдает подкапотное пространство и все ценные узлы, которые там находятся, нарушается геометрия кузова. Конечно, есть умельцы, которые могут восстановить автомобиль, но зачастую это дорого и дальнейшая эксплуатация такого авто может быть небезопасной. Часто лучше продать такое авто на запчасти или сдать его в утиль", — пояснил собеседник агентства.

Еще одна ситуация, когда от машины стоит избавиться — если она пострадала от пожара или наводнения. "Последняя беда не раз затрагивала жителей юга России. После таких катаклизмов машина может получить гидроудар или серьезные проблемы с электрикой. Теоретически все это можно исправить, но опять же ремонт будет дорогостоящим и не факт, что в последствии контакта с водой потом не начнут "всплывать" постоянные проблемы. Поэтому некоторые автовладельцы пускают свое авто в разбор", — объяснил Гришин.

Что касается пожара, то в этом случае продавать зачастую почти нечего: огонь способен за 5-10 минут оставить от машины лишь обугленный каркас. В таком случае единственное, что можно выручить от собственности — остатки сдать на металл.

Еще одна ситуация — полный износ мотора. "Капитальный ремонт или замена двигателя может обойтись дороже стоимости машины, и тогда авто выгоднее продать на детали", — рассказал собеседник.

Также возрастные машины могут столкнуться с сильной коррозией кузова. "Одно из основных уязвимых мест — сварные швы, с помощью которых конструкция сохраняет свою форму. Именно там чаще всего и возникают очаги ржавчины. Дело в том, что в местах сварки всегда есть микротрещины, которые без труда заполняются влагой. Последствия коррозии могут быть очень опасными, поэтому при сильной ржавчине деталей авто чинить и нецелесообразно", — подытожил специалист.