МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Популярность услуги по ввозу подержанных автомобилей из-за рубежа в апреле-мае выросла среди россиян почти в два раза, это связано с дефицитом машин на российском рынке, следует из основанного на данных собственного сервиса исследования "Авито Авто", которое есть у РИА Новости. Россиянам рассказали, как изменились сроки доставки товаров из-за рубежа

"Данная услуга пользуется популярностью у россиян: в период с апреля по май этого года спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа увеличился на 93,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — отмечают эксперты сервиса.

При этом количество объявлений о продаже подержанных машин из-за границы за эти два месяца также значительно выросло в годовом выражении — на 43,5%. Средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в период с апреля по май увеличилась на 72,9%, почти до 1,1 миллиона рублей.

В основном продавцы предлагают привезти автомобили японских марок Toyota, Nissan и Honda. Топ-10 моделей по количеству объявлений, которые продают под заказ из-за границы, в апреле-мае возглавили Honda Freed, Nissan Leaf и Toyota Alphard с долей предложения 2,76%, 2,38% и 2,36% соответственно. Также в топ вошли Honda Stepwgn, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown, Toyota Camry и Toyota Estima.

"Предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло еще в 2021 году, и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна – сейчас это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента", – отмечает управляющий директор "Авито Авто" Кирилл Вотяков.

"Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента – при желании на зарубежном рынке можно заказать редкую модель или автомобиль в необычной комплектации", — добавил он.