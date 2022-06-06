МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Представители организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" подали иск к Mercedes, Volkswagen, Toyota Motor и General Motors с требованием прекратить исполнение санкций и возобновить поставки автомобилей в Россию, рассказал в беседе с "Известиями" глава организации Олег Павлов. Подмосковные власти надеются на возобновление работы завода Mercedes

Как пояснил Павлов, в "Общественной потребительской инициативе" считают, что указанные автопроизводители нарушают права российских потребителей, уйдя с рынка страны во исполнение антироссийских санкций.

Так, гражданам отказывают в ремонте и техобслуживании автомобилей и не предоставляют возможности реализовать "право на безвозмездное устранение производственных недостатков", а также заменить авто, отметил глава организации.