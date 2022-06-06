МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве — "Рено Россия" — официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эксперт рассказал, когда нужно продавать автомобиль

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Согласно документу, автозавод ЗАО "Рено Россия" переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", сокращенное наименование — ОАО МАЗ "Москвич".

В середине мая Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передача автозавода — не национализация: решение было принято не в одностороннем порядке, а согласовано с французской стороной.

Планируется, что на предприятии будет налажен выпуск автомобилей "Москвич", в перспективе — электрических. В Минпромторге также отметили, что завод намерен сотрудничать с иностранными брендами, и выпуск новинки начнется уже в этом году.