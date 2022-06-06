МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 24,3 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Бывший московский завод Renault переименовали в "Москвич"

"Май 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на —83,5% или на 123 110 штук по сравнению с маем 2021 года, продажи составили 24 268 автомобилей", — говорится в сообщении.

При этом за 5 месяцев года продажи новых автомобилей в стране снизились на 52% — до 318,1 тысячи.

Продажи "АвтоВАЗа" также значительно просели в мае — на 84%, до 6 тысяч автомобилей Lada. За январь-май совокупные продажи компании в стране упали на 58% — до 67,2 тысячи машин.

Из-за дефицита автомобильных комплектующих производственные линии на "АвтоВАЗе" периодически уходили в простой еще с начала марта. На протяжении всего мая производство автомобилей было также приостановлено. В компании заявляли, что планируют наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).