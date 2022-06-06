МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. На российском рынке число автодилеров может сократиться вдвое к концу текущего года при оптимистическом развитии ситуации, рассказала изданию "Ведомости" гендиректор автодилера "Рольф" Светлана Виноградова. Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же санкции

Она отметила, что несколько крупных автодилерских предприятий уже выставлены на продажу.

По мнению других собеседников издания, в оценках масштабов сокращения числа дилерских сетей в России стоит быть осторожнее: сокращение рынка может составить 15%.

По мнению заместителя генерального директора по развитию бизнеса АГ "Авилон" Олега Шамба, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации "крайне затруднительно, так как ситуация нестабильная". По его мнению, дефицит автомобилей сейчас является одним из главных факторов, влияющих на динамику рынка.

"В дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров", — рассуждает он.

Представитель ассоциации "Российские автодилеры" в свою очередь отмечает, что в существующих условиях под угрозой закрытия находится минимум треть автодилеров. Остановка производства и уход автоконцернов, "барьеры по двойному НДС" и дефицит запчастей — главными проблемами рынка.

"Не все выдержат", — подытожил он.