МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. На российский рынок грузоперевозок сильно давят западные санкции, это может грозить грузовым компаниям банкротством, пишет РБК. Число автодилеров в России может сократиться вдвое

Индекс FTL.РФ зафиксировал снижение тарифов на грузоперевозки. Индекс показывает динамику цен по ста самым популярным направлениям в России. Такая динамика грозит отрасли убытками, а также угрожает обновлению автопарка и ремонту.

Часть проблемы заключается во введенных Евросоюзом санкциях: эти страны перестали пускать российские фуры на свою территорию. Это оказало сильное влияние на логистику, которая формировалась долгие годы. В результате сформировался перекос баланса: автотранспорт в избытке, а заказов не хватает на всех участников рынка.

По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в Евросоюзе занимались 3,1 тысячи российских компаний. Их автопарк насчитывал свыше 45 тысяч автопоездов.

В это же время выросла себестоимость перевозок: на это повлияли резкий рост стоимости запчастей и удорожание страхования.

По мнению собеседников издания, частично ситуацию с поставками новых машин планируется уладить с помощью параллельного импорта.

Что касается правительственных мер помощи грузоперевозчикам, то собеседники издания упомянули государственные гранты и льготные кредиты, а также частичную отмену весогабаритного контроля и отказ от повышения тарифов "Платона".