РБК: российские грузовые компании могут обанкротиться из-за санкций
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. На российский рынок грузоперевозок сильно давят западные санкции, это может грозить грузовым компаниям банкротством, пишет РБК.
Индекс FTL.РФ зафиксировал снижение тарифов на грузоперевозки. Индекс показывает динамику цен по ста самым популярным направлениям в России. Такая динамика грозит отрасли убытками, а также угрожает обновлению автопарка и ремонту.
Часть проблемы заключается во введенных Евросоюзом санкциях: эти страны перестали пускать российские фуры на свою территорию. Это оказало сильное влияние на логистику, которая формировалась долгие годы. В результате сформировался перекос баланса: автотранспорт в избытке, а заказов не хватает на всех участников рынка.
По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в Евросоюзе занимались 3,1 тысячи российских компаний. Их автопарк насчитывал свыше 45 тысяч автопоездов.
В это же время выросла себестоимость перевозок: на это повлияли резкий рост стоимости запчастей и удорожание страхования.
По мнению собеседников издания, частично ситуацию с поставками новых машин планируется уладить с помощью параллельного импорта.
Что касается правительственных мер помощи грузоперевозчикам, то собеседники издания упомянули государственные гранты и льготные кредиты, а также частичную отмену весогабаритного контроля и отказ от повышения тарифов "Платона".
https://auto.1prime.ru/auto/20220606/837093321.html