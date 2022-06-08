МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта, говорится в сообщении компании. "Автоваз" возобновит выпуск Lada Granta в июне

"Восьмого июня 2022 года АО "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", — сообщил автопроизводитель.

В "АвтоВАЗе" уточнили, что стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic, в комплектации Granta Classic'22 изменился список стандартного оборудования: это, в том числе, окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Новая комплектация также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками и стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач, уточнили в компании.