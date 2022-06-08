МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Автостраховщики составили рейтинг наиболее угоняемых автомобильных марок и моделей за январь-май 2022 года по просьбе Autonews.ru. Отмечается, что пока количество угонов застрахованных по каско машин сравнимо с показателями прошлого 2021 года.

В свою очередь в "Росгосстрахе" фиксируют снижение хищений транспортных средств на 33%, а наибольшее количество страховых событий за первые пять месяцев этого года было заявлено еще в январе.

Как и раньше, в этом году самыми угоняемыми остаются машины корейского и японского производства. "На автомобили марки Hyundai приходится 29% угонов, затем следуют Kia (15%) и Toyota (12%)", — отмечает страховая.

По данным "Росгосстраха", самыми угоняемыми в России автомобилями стали, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris, Kia Sportage, Mazda 6, Lada Niva.

По данным "Совкомбанка Страхование", наиболее популярны у угонщиков Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Hyundai Sonata.