МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться и получить за это до шести окладов, сообщает газета "Коммерсант". В России подали иски к Mercedes, Volkswagen, Toyota и General Motors

"Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов. В письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" доктору Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет", — пишет издание.

Отмечается, что, согласно предложенным условиям, сотрудники, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. По данным газеты, в "Фольксваген Груп Рус" подтвердили эту информацию, отметив, что предложили работникам пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование.