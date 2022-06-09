МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке находится в режиме простоя, сотрудникам, которых насчитывается около 200 человек, предложено добровольное увольнение с пакетом льгот, сообщили РИА Новости в компании. "АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta Classic

"Персонал "Фольксваген Груп Рус" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус", — отметил автопроизводитель.

"Компания "Фольксваген Груп Рус" предложила сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые хотели бы иметь возможность покинуть компанию по собственному желанию", — добавили в компании.

Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen.

В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.

Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе. По данным издания "Коммерсант" за добровольное увольнение сотрудникам предложили до шести окладов.