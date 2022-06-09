МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сотрудникам, увольняющимся с предприятия концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде, будет предложена работа на других предприятиях региона, часть работников уже получила подобные приглашения. Об этом сообщили в правительстве области. Работникам ГАЗа предложили уволиться из-за остановки выпуска Volkswagen

"По информации предприятия, на сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов", — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам чиновника, работники, которые не примут такое предложение, продолжат находиться в простое до дальнейшего решения компании. Саносян добавил, что сотрудники нижегородского Volkswagen будут востребованы на других предприятиях региона.