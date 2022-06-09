МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей семейства Niva в июле, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" продлит простой в производстве Lada Xray, Largus и Niva

"В июле "АвтоВАЗ" возобновит производство и на линии Niva", — сообщил автопроизводитель.

На этой линии на заводе в Тольятти выпускаются модели Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

Ранее, в среду, "АвтоВАЗ" возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).