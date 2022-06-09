МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Законопроект правительства "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", внесенный в Госдуму, устанавливает запрет на получение водительских прав ряду лиц, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, документ доступен в базе данных Госдумы. "АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей Niva в июле

Инициативой предлагается дополнить статью 26 Федерального закона о безопасности дорожного движения пунктом 6.

Новая норма устанавливает запрет на получение права управления транспортными средствами для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Речь идет о части 3 статьи 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Кроме того, говорится о части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение), либо части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).

Также сообщается о запрете на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и (или) выдаче водительских удостоверений до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.

"Ввиду того, что уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством назначается равным образом как в отношении лиц, которые имеют право управления транспортным средством, так и лиц, не имеющих соответствующего права, законопроектом устанавливается также запрет на получение права на управление транспортными средствами для лиц, не имеющих права управления, которым в установленном порядке назначено уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством", — пишут авторы законопроекта.