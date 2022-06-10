МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Цены на новые автомобили стремительно растут, дорожает и ремонт. Поэтому спешить с продажей стоит лишь если понятно, что ремонт обойдется неоправданно дорого, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Эксперт рассказал, почему укрепление рубля не снижает стоимость авто

Он советует сначала определить масштабы повреждений. "Если из строя вышел двигатель, ремонт, как и замена, обойдутся в приличную сумму, в этом случае целесообразнее продать", — советует автоэксперт. Но если автомобиль заглох из-за неполадок в электронике — это поправимо за приемлемую цену.

Рязанов напомнил, что если раньше новый автомобиль терял 10% стоимости, как только выезжал из автосалона, то сейчас авто "с пробегом" можно продать дороже, чем оно приобреталось изначально. Но даже с учетом этого стоимость моделей вторичного рынка по-прежнему остается их преимуществом: за те деньги, на которые можно купить новый автомобиль в среднем классе, получится приобрести 2 — 3-летнюю машину классом выше.

"Многие россияне на сегодняшний день рассматривают покупку автомобиля как способ сбережения накопленных средств. Если это ваш случай, выбирайте наиболее ликвидные модели, которые впоследствии можно будет выгодно продать", — советует автоэксперт. К таковым, по его мнению, относятся Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, если речь о новом автомобиле, а на вторичном рынке — трехлетние модели Toyota и Volkswagen.