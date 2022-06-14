МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владмиир Путин 16 июня отправится в Санкт-Петербург, где проведет очную встречу по вопросам развития автопрома, на пленарном заседании ПМЭФ он выступит 17 июня. В Кремле прокомментировали данные об отъезде миллионеров из России

Песков отметил, что на встрече с главой государства, посвященной вопросам развития автопрома, будут присутствовсть представители крупного бизнеса, представители правительства.

"Продолжается подготовка к предстоящему Санкт-Петербургскому экономическому форуму, главный день — 17 июня — пленарное заседание. В 14.00 оно запланировано", — подчеркнул пресс-секретарь.