С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу, если цепочки поставок автокомпонентов и оборудования будут полностью восстановлены, рассказал в беседе с РИА Новости губернатор города Александр Беглов. Путин проведет очную встречу по вопросам развития автопрома 16 июня

Он отметил, что сейчас эти заводы находятся в простое из-за нарушения логистических цепочек: на территорию РФ не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, которые необходимы для продолжения производства.

"Производство планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок", — сообщил губернатор и добавил, что власти города ведут мониторинг ситуации и взаимодействуют с руководством компаний.

"Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению", — отметил он.

Кроме того, губернатор рассказал, что интерес к Санкт-Петербургу со стороны иностранных инвесторов сохраняется, город ценят как "серьезный рынок сбыта, важный сектор услуг, поставщика сложных технологических решений". По словам Беглова, Петербург взаимодействует с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран. "Есть те, кто готов занять место уходящих западных компаний. И в производственных цепочках, и в сфере потребительского рынка — ритейле и общественном питании", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.