МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Автомобили китайского производства с начала года укрепляются на российском рынке лизинга, объёмы их выдачи растут, а самой популярной легковушкой является Haval, сообщили опрошенные РИА Новости лизинговые компании России. Эксперт рассказал, можно ли купить за границей авто дешевле, чем в России

Как рассказал гендиректор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров, на фоне падения рынка с марта по май 2022 года и сложившегося общего дефицита автомобилей европейских брендов наблюдается повышенный интерес к китайским машинам как на рынке в целом, так и в самой компании. Так, за пять месяцев 2022 года продажи китайских брендов "Сбербанк Лизинга" выросли в 5,9 раза.

Гендиректор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова заявила, что на рынке наблюдаются два четких тренда – увеличение спроса на автомобили с пробегом и на новые машины китайского производства. Причем эта ситуация характерна не только для лизинговых продаж, но и для авторынка в целом. "В нашем случае доля машин с пробегом по сравнению с началом года в марте-апреле выросла вдвое, до 27%. А доля сделок по финансированию китайских моделей новых автомобилей выросла в нашем портфеле на 80%, до 5,2%", — говорит Маркова.

По данным автолизинговой компании "Европлан", в период март-май 2022 года было выдано на 44% китайских автомобилей больше, чем в первые два месяца текущего года. В то же время начиная с января число выдач в штуках ежемесячно росло приблизительно на 40%. Исключение составил апрель – в этот месяц число китайских авто продемонстрировало спад, чтобы в мае, несмотря на праздничные дни, значительно увеличиться.

МАРКИ БЬЮТ РЕКОРДЫ

По словам начальника управления развития бизнеса автолизинга компании "ВТБ Лизинг" Вячеслава Михайлова, по сравнению с началом года доля китайских марок в новом бизнесе компании выросла с 9% до 25%. Среди автомобилей, произведенных в Китае, сильнее всего свою долю в портфеле "ВТБ Лизинга" нарастили грузовики – с 12% до 33%, а самой популярной у бизнеса маркой в этой категории стала Shacman, на нее пришлось 42% продаж в 2022 году.

"Китайская спецтехника занимает уже больше половины соответствующего портфеля компании (51%), в начале года этот показатель составлял 38%. С начала 2022 года наиболее востребованной здесь оказалась техника SDLG (17% продаж в категории). В сегменте легкового транспорта китайские бренды заняли в мае 22% парка компании, тогда как в январе их доля составляла 18%. Самой популярной стала марка Haval с 37% в структуре продаж", — сообщил Михайлов.

В то же время, в 2022 году среди клиентов "Европлана" в топ вошли четыре модели авто: Haval Jolion, Geely Tugella, Chery Tiggo 7 Pro и Exeed VX. Годом ранее список был иной: Haval F7x, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolra. "Продажи самого востребованного автомобиля из этого списка — Haval Jolion — начались в России в июне 2021 года (уже в июле модель стала бестселлером марки в России), а бренд Exeed вышел на наш рынок в 2022 году. Отдельно отметим, что среди моделей этой марки наибольшей популярностью пользуется топовая и, соответственно, самая дорогая модель – Exeed VX", — рассказали в компании.

Спиров и Маркова также отмечают популярность Haval на российском рынке. Так, доля этого бренда в продажах "китайцев" в "СберЛизинге" с марта по май 2022 года составила порядка 60%, а в "Газпромбанк Автолизинге" на долю Haval приходится 34% всех переданных с начала года машин производства КНР. "За ней в пятерке лидеров следуют Geely (21%), Chery (20%), Exeed (14%) и Jac (4%)", — добавила Маркова.

ТРЕНД НА КИТАЙ

Как отмечает Михайлов, в компании видят несколько причин такого роста продаж китайских брендов на российском рынке. Во-первых, существенно возросло качество техники, дизайн интерьера и экстерьера стал более привлекательным для российского потребителя.

Во-вторых, китайские производители начали поддерживать своё присутствие на рынке России собственными импортерами, формировать обширную дилерскую сеть и обеспечивать обслуживание машин и поставку запчастей.

В-третьих, росту продаж способствует удачно выбранная стратегия с модельным рядом в легковом сегменте и спецтехнике. У большинства брендов появились дополнительные программы скидок для корпоративных клиентов.

"По нашим прогнозам, в 2022 году тренд на увеличение продаж китайской техники продолжится — благодаря как выходу новых моделей уже присутствующих на российском рынке брендов, так и появлению абсолютно новых для нас марок", — заключил Михайлов.