МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Водители Toyota, Kia и Hyundai – популярных на российских дорогах марок авто — в первом квартале удержали лидерство по аварийности, подсчитали эксперты страхового дома ВСК. Китайские автомобили укрепляются на лизинговом рынке России

"За первые три месяца года дорожные происшествия с участием водителей Toyota были зафиксированы почти в 11% всех случаев. На втором и третьем местах антирейтинга ВСК – Kia и Hyundai: Водители этих автомобилей попадали в ДТП чуть реже – в 10,1% и 9,7%", — отмечается в данных рейтинга компании.

"Важную роль в составлении рейтинга играет количество машин той или марки, которые превалируют на наших дорогах и застрахованы по каско. За последние несколько лет Kia и Hyundai вышли в лидеры по продажам авто в России, поэтому они на первых строчках рейтинга. Toyota также популярная марка по страхованию каско", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе страховщика.

По подсчетам экспертов, ДТП с автомобилями ВАЗ были зафиксированы в 9,65% случаев. За ними следуют Renault (8%), Volkswagen (6%) и Skoda (5,4%). Также в топ-10 вошли Mercedes-Benz (4,2%), BMW (3,42%) и Ford (3,4%).

Чаще всего ДТП фиксировались в Москве (21%), Московской области (10,6%) и Санкт-Петербурге (6,7%), отмечается в сообщении.