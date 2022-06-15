МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Страховщик назвал самые аварийные марки машин в России в первом квартале

Документ устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.

Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1500 рублей, а за продление срока его действия – 1000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.

Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.

Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.